Почему в «ЛНР» тормозят открытие КПВВ «Золотое». Новости

Сегодня, 6 сентября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) в Минске обсудила вопрос открытия КПВВ «Золотое». Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

«Также в очередной раз подняла вопрос немедленного открытия КПВВ "Золотое", что блокируется ОРЛО полтора года», – сообщила Геращенко.

По поводу причин нежелания в «ЛНР» открывать КПВВ «Золотое» в комментарии к посту Геращенко высказался военный журналист Андрей Цаплиенко. «Есть несколько различных причин, почему "сепары" тормозят открытие КПВВ "Золотое". Местные нам объясняют, что, во-первых, как только заработает КПВВ, боевики потеряют возможность продвигаться вплотную к нашим позициям из села т.н. "серой зоны". А, во-вторых, они хотели бы ограничить общение жителей оккупированной Кадиевки (Стаханов) с проукраинскими соседями из Золотого, Горного, Попасной. Обе версии объясняют нежелание идти на компромисс. И, на мой взгляд, дают понимание того, какие на самом деле сейчас настроения в Стаханове», – пишет Цаплиенко.

К тому же, в «ЛНР» усилили свои военные позиции возле «Золотого», добавила Ирина Геращенко.