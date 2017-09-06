Начальника КПП «ДНР» чуть не загрызли люди: Что творилось на Каргиле. Новости

Сегодня, 6 августа, на въезд на контрольно-пропускной пункт «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил, находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка») в сторону Донецка образовались огромные очереди, которые сохранялись вплоть до закрытия КПП. Об этом целый день сообщали очевидцы в соцсетях.

Саня: «Народ, я сегодня ехал через ДНР-таможню, просто о**о. Прошу прощения за мой французский, но просто нет слов. Эти шакалы просто издеваются над людьми. Из Донецка машины стоят за мостом в три ряда. Автобусов штук 10-12 полные народа. А они по льготе пускают бомбил и инвалидов. И ходят чухают свои пятые точки. Зато Захар кричит по всем телеканалам, что наверно порядки на КПП. Какие могут быть порядки если льется такое колоссальное бабло», – пишет Александр.

«Ехала сегодня своим ходом, в 12 часов прошла украинский блокпост, там все быстро, очередей нет. С нулевого одни таксисты, довозят до таможни ДНР, дальше – пешком, т.к. проехать нереально. Автобусы также очень медленно пропускают, много людей просто шли пешком от блокпоста ДНР до нулевого украинского. На паспортном контроле простояла час, они успевают забивать только паспорта тех, кто на автобусах и пешком. К машинам вообще ноль внимания, за этот час в сторону Донецка не проехала ни одна машина. Начальника этого блокпоста просто чуть не загрызли люди... Говорит – ждите своей очереди, без регистрации мы вас пустить не можем. Бардак такой... никакого контроля за людьми вообще, можно было и так просто пройти, никто не следит за этим. Я так понимаю, они сами в шоке. И еще почему-то большое внимание девушкам... не знаю... ищут кого-то возможно. Ухать с блокпоста ДНР тоже было трудно, автобусов нет, таксистов единицы, берут по 250-300 руб. с человека до АВ "Южный" [в Донецке]», – отписалась уже вечером по прибытию в Донецк Тамара.

Очевидцы отмечают, что такая ситуация сохранялась с самого утра вплоть до закрытия КПП:

Алена «9:00. Из Донецка – на Каргиле все машины и автобусы стоят без движения!»;

Ксения: «10:30. На Каргиле в обе стороны полная ж**а сегодня. Каждый проходит паспортный контроль и вносят в комп данные. Машин в 3 ряда. Стою с 7:00»;

Алекс: «12:00. На Каргиле машина уже 4 часа без движения в сторону Донецка»;

Юлия: «13:10. Что творится на Каргилле? Почему стоит вереница машин и никого кроме извозчиков намыленных никого не пропускают?»;

Бренди: «13:10. Простояли с 7:00, очередь стояла мертво (ну, кроме таксеров, как обычно...), люди разворачиваются и уезжают....»;

Алена: «13:30. Только проехали Каргил, стояли с 5 утра... Очередь в Донецк на Каргиле огромнейшая!»;

Mave: «13:30. На Каргиле очередь заканчивается на мосту. За 45 минут продвинулись на 15 машин»;

Алевтина: «15:30. С 6 утра. Не проехали до сих пор»;

Сергей: «16:20. Ж**а тут.... За Каргил можно забыть теперь!»;

Денис: «17:50. Почему не пропускают машины в сторону Донецка на блок посту ДНР в Александровке?»;

Житель: «18:40. На Каргиле в Донецк очередь больше 2 км, почти не двигается».

Оксана: «19:10. Много машин в обе стороны. И практически в 16:00 движения не было»;

Очередь сохранялась и после официального окончания время работы КПП, но людей продолжали пропускать:

Максим: «Ну, в сторону Донецка должны пропустить всех, ведь в серой зоне ночевать то не оставят»;

Юлия: «Папа подходил к ним,сказали всю ночь будут работать».

Люди в течении дня сами пытались выяснить на КПП, что происходит. Наиболее часты версии:

это связанно с подключением блокпоста к электронной базе «таможни ДНР». В базу вносятся данные паспортов граждан и техпаспорта автомобиля. При этом люди отмечают, что перепись данных была введена почти год назад одновременно на всех КПП «ДНР», но на Каргиле к этому серьезно не относились вплоть до сегодняшнего дня: «Раньше проверка документов была формальность, теперь как и на Еленовке происходит запись в базу данных, что существенно задерживает очередь», «В воскресенье выезжал, на Каргиле сверил фамилию в паспорте с фамилией в техпаспорте, никуда не заглядывал, ни в какую базу», «Т ам никогда всех пассажиров не вбивают в базу, а сейчас весь автобус. Но весь бус – это не удивление, потерпим. Граждане, но на весь автобус, все машины, – всего 1 или 2 окошка регистрации »;

«Сегодня на блокпостах ДНР произошла ротация. Ополченцев с Еленовки кинули на Марьинку. Очередь стоит. И очень большая очередь. Они **** хотят переписывать каждого пассажира, и у них все это делает один человек, а на украинских блокпостах хотя бы много ячеек. Они сами усложняют нам жизнь как могут. Республика не для людей, а чтоб нас за***ть».

Также в соцсетях жители агитируют друг друга жаловаться по телефонам «горячих линий», которыми тут же обмениваются:

«таможенный департамент ДНР» для жалоб: +38(062)301-54-17 (круглосуточно);

«горячая линия при аппарате Главы ДНР» для контроля и поддержания порядка при пересечении контрольно-пропускных пунктов «ДНР»: 071-307-67-55;

«Телефоны у всех есть, надо звон поднимать, а не жаловаться друг дружке на кухне. Не забывайте, что вместе мы сила», – призывают администраторы одного из соцсообществ.

При этом очевидцы, пересекавшие линию разграничения на иных направлениях, также отмечают большие очереди именно на пунктах «ДНР»:

Олег: «И на других таможнях тоже самое. На Еленовке аншлаг тоже»;

Алексей: «17:50. На Горловку очередь не большая, а вот в сторону Горловка-Бахмут на ДНР очередь большая, до поворота, а на украинских постах пусто! ДНР опять начали искусственно создавать очереди… (минут 40 назад как приехал из Украины)».

«Матььь, вот это жизнь себе выбрали...Спасибо вам, Донбасс, за то, что мы не на Коленях. 70% населения ездит и каждый раз проходит через все круги Ада....Особенно на блок постах ДНР», – резюмирует Александр.

Напомним, 28 июня во время прямой линии с населением Захарченко пообещал, что через две недели (т.е. к 12 июля) на КПП «ДНР»:

При этом несмотря на заверения «главы ДНР», как отмечают очевидцы, ситуация на конец июля не изменилась, а в некоторых моментах и ухудшилась.

Поэтому 25 июля Захарченко провел совещание с «министрами» и «силовиками», где напомнил, что он обещал людям, и чего они не выполнили. И уже 26 июля «администрация» Горловки снабдила КПП «Майорск» («ДНР») переносными лавками.

В начале августа «министерство строительства и ЖКХ ДНР» отчиталось, что его специалисты уже начали просчет стоимости установления туалетов и навесов на КПП.

При этом Захарченко на очередном собрании «ведомств» постановил новый срок благоустройства КПП – 10 августа. Но и этот период не был выдержан, поэтому далее Захарченко заявил, что все работы по благоустройству будут окончены уже к концу августа.

Отметим, что на линии разграничения между подконтрольной и неподконтрольной частью Донецкой области в настоящее время работают только 4 контрольно-пропускных пункта. Пересечение линии разграничения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через:

КПП «Майорск» («ДНР») – украинский КПВВ «Майорск» (северное направление, Горловка – Бахмут),

КПП «Еленовка» («ДНР») – украинский КПВВ «Новотроицкое» (южное направление, Донецк – Мариуполь),

КПП «Октябрь» («ДНР») – украинский КПВВ «Гнутово» (южное направление, Донецк – Мариуполь),

КПП «Александровка» («ДНР») – украинский КПВВ «Марьинка» (западное направление, Донецк – Марьинка).

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