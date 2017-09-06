В прифронтовых городах Донетчины открыли спортивные площадки (Фото). Новости

Сегодня, 6 сентября, в прифронтовых Марьинке и Красногоровке (Донецкая обл.) торжественно открыли спортивные площадки с искусственным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской районной государственной администрации.
Торжества по случаю открытия площадок посетил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Он подарил детям футбольные мячи и новую спортивную форму.
Открытие новых площадок стало возможным благодаря реализации проекта по обустройству 85 спортивных площадок с искусственным покрытием в рамках празднования 85-летия со дня основания Донецкой области. Площадки расположены на территориях опорных школ – Марьинской ООШ №1 и Красногоровской ООШ №2.
Дети продемонстрировали яркие номера с выступлениями творческих и спортивных коллективов. А в завершение на новых площадках прошел мини-турнир по футболу между воспитанниками Марьинской ДЮСШ. Участники турнира были награждены грамотами и сладкими призами.
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