Судебный процесс над подозреваемыми в катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе состоится в Гааге. Об этом сегодня, 6 сентября, выступая в парламенте, заявил министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок, пишет «Гордон».

«Гаагский суд является логичным выбором для этого процесса», – сказал Блок, добавив, что заседание, возможно, будут проводиться не в Гааге, а в месте за пределами города.

Уголовное расследование обстоятельств катастрофы продолжается. Официально никому подозрений не выдвигали. Суд может задействовать заочную процедуру осуждения.

Напомним, подозреваемых в нападении на рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский Боинг–777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Как сообщалось, родственники жертв катастрофы Боинг–777 рейса MH17 и представители Международной следственной группы просят откликнуться очевидцев или людей, обладающих какой-либо информацией о случившемся.

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