«Школьное перемирие» больше чем вполовину снизило число обстрелов на Донбассе. Новости

«Школьное перемирие» в Донбассе помогло снизить число нарушений режима прекращения огня на 67%. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Мартин Сайдик, сообщают СМИ Беларуси.

Как отметил дипломат, на предыдущем заседании участники ТКГ в очередной раз подтвердили свою приверженность бессрочному прекращению огня по случаю начала учебного года. «Я хотел бы обратить внимание на изменение в ситуации на местах по данным СММ ОБСЕ. Если сравнить период с 25 августа по сегодняшний день с таким же периодом до этой даты, то можно увидеть, что число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, а число срывов – на 74%», – констатировал Мартин Сайдик.

По его словам, приоритет ТКГ – защита гражданского населения в зоне конфликта. «Я очень рад, что за это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения. С радостью отмечу, что благодаря этим усилиям и, конечно, так называемому хлебному перемирию, в этом году удалось избежать повторения "горячего" лета, как в 2015 и 2016 годах», – заявил спецпредставитель ОБСЕ.

Мартин Сайдик заверил, что ТКГ и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы стороны обеспечивали длительность режима бессрочного прекращения огня. С этой целью рабочая группа по безопасности обсудила практические аспекты прекращения огня. В частности, требования по обнародованию приказов и их последовательной реализации.

Также обсудили перспективы и метод разведения сил и средств в районах Станицы Луганской и Золотого (Луганская обл.), а также возможность этого и в новых зонах. Немало внимания участники переговоров уделили вопросам защиты объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры