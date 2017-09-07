Лишение переселенцев без статуса ВПЛ пенсий – лишь начало?. Новости

Пока одни переселенцы-пенсионеры восстанавливают статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а другие – воюют в судах, эксперты опасаются расширения практики Пенсионного фонда и на другие категории.

Так, в августе Пенсионный фонд Украины снова показал себя во всей «красе». Но, на этот раз «под танк» попали не уже привычные к такому отношению так называемые «пенсионные туристы» с неподконтрольных территорий. Новшество коснулось тех, кого, казалось бы, коснуться было не должно никак.

«Донецкий» – это клеймо?

Речь идет о бывших жителях ныне неконтролируемых Украиной территорий, которые в течение трех последних лет навсегда покинули прежнее место жительства и переселились в Украину. Под термином «переселились» имеется в виду полноценное классическое переселение, включающее в себя приобретение собственного жилья на контролируемой территории, регистрацию (прописку) в этом жилье и отказ от официального статуса временно перемещенного лица (ВПЛ).

Казалось бы, в подобных случаях человек, перебравшийся, к примеру, из Донецка в Киев, купивший там квартиру, прописавшийся в ней и отказавшийся от статуса ВПЛ, просто перестает быть дончанином и становится полноценным киевлянином. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако, оказалось, что это иллюзия. Реальность совершенно иная.

В начале августа Пенсионный фонд письменно приказал своим областным управлениям прекратить выплаты пенсионерам-переселенцам по электронным пенсионным делам, если у них нет бумажного пенсионного дела и нет справки ВПЛ. Такие действия Пенсионного фонда ясно показали, что по мнению его чиновников, факт того, что человек когда-то проживал на ныне неконтролируемой территории, это как бы вечное несмываемое клеймо.

Практически, идея Пенсионного фонда состоит в том, что пенсии людям, о которых было сказано выше, выплачиваться не будут, пока эти люди… не получат статус ВПЛ или официальный документ о том, что им в таком статусе отказано. Это касается тех, кто прописался на контролируемой Украиной территории после 7 апреля 2014 года. То есть, проще говоря, всех.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что Управления труда и социальной защиты населения (УТЗСН) откровенно не понимают, когда к ним обращаются с просьбой выдать справку об их отказе в предоставлении статуса ВПЛ. Согласно существующему законодательству, органы социальной защиты в принципе не могут отказать в предоставлении статуса ВПЛ. Иными словами, каждый выехавший с неконтролируемой территории в Украину имеет право на статус ВПЛ и отказать в его предоставлении УТЗСН банально не имеет права.

Таким образом, в требованиях Пенсионного фонда, речь на самом деле идет о том, что все переселенцы с неконтролируемой территории непременно должны иметь статус ВПЛ. Без исключений и вариантов.

Как это было

Что именно на практике означает требование Пенсионного фонда, лучше всего видно на ставшем скандально известном примере. Экс-дончанин и шахтер с 20-летним стажем, а ныне пенсионер Николай Залозный осенью 2015 года переехал в город Смела Черкасской области и купил там жилье. Согласно сложившимся на тот момент правилам, у него был статус ВПЛ. В прошлом 2016 году ему неожиданно приостановили выплату пенсии. Для решения этой проблемы в Пенсионном фонде ему посоветовали… отказаться от статуса ВПЛ и получить справку в УТЗСН, что он отказался от статуса и не состоит там на учете как переселенец. Когда он такую справку предоставил, выплаты пенсии были возобновлены.

Однако, в июле 2017 года ему снова заблокировали выплату пенсии, потому, что он… не является ВПЛ. Новое требование – либо восстановление статуса переселенца, либо официальный отказ УТЗСН такой статус предоставить. Но, как известно, УТЗСН не имеет права отказать в предоставлении статуса. Причем, в Пенсионном фонде об этом хорошо знают. То есть, на самом деле он должен восстановить статус ВПЛ.

Однако, это не все. В дополнение к вышесказанному, в Пенсионном фонде у Николая Залозного потребовали предоставить бумажное личное дело пенсионера. Как известно, все подобные документы остались в архивах в Донецке. Так что практически это означает, что его отправляют в неподконтрольный Донецк искать или восстанавливать свои документы. Сам Пенсионный фонд, по словам пенсионера, отказывается разыскивать в своих недрах копию его личного дела.

Примеров подобного рода по Украине достаточно. Известный фотограф Сергей Ваганов. Он покинул Донецк еще в 2014 году, а в марте 2016 года отказался от статуса ВПЛ после того, как прописался в своей новой квартире в Мариуполе.

На решение отказаться от статуса ВПЛ его подвигло третье блокирование выплаты пенсии. Именно после этого в 2016 году он и купил квартиру в Мариуполе, прописался в ней и отказался от статуса ВПЛ. Он думал, что после этого стал полноценным мариупольцем. Погорячился.

Притянуто за уши

«По какой-то причине эта проблема в последние месяцы она приобрела массовый характер. Переселенцы, которые регистрируются на новом месте, то есть меняют прописку, и отказываются от ранее полученной справки ВПЛ, действительно, теряют пенсионные выплаты», - подтвердила координатор «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева.

По ее словам, в Пенсионном фонде пояснили, что будут платить лишь тогда, когда пенсионеры снова получат справку ВПЛ. Причина – бумажное дело пенсионера, как правило, находится на неподконтрольной территории, а по электронному делу выплаты возможны лишь переселенцам со статусом ВПЛ.

Однако, есть много случаев, когда пенсионеры в 2015 году сменили прописку, отказались от статуса ВПЛ, но все равно продолжали получать пенсию на общих основаниях. Однако, сейчас по непонятной причине правила изменились.

«Постановления правительства №№509, 365, 367, на которые они ссылаются, к Пенсионному фонду вообще никакого отношения не имеют. Право человека на пенсию, закреплено Конституцией. Пенсия – это имущество. Это не социальные выплаты, а заработанное. Это – взносы, и их нужно выплачивать. Является ли это дискриминацией? Однозначно – да», – заявил по этому поводу советник Министерства труда и социальной политики Валерий Панченко.

Каковы реальные причины действий Пенсионного фонда? Попытка сэкономить деньги Пенсионного фонда? Или остановить начавшийся массовый отказ переселенцев от статуса ВПЛ по причине явной дискриминации людей с подобным статусом?

Статус с последствиями

Как известно, в июне прошлого года правительство Украины приняло постановление №365. Документ ввел обязательные проверки каждые полгода места жительства ВПЛ для назначения, восстановления и получения ими всех социальных выплат. Кроме этого, дополнительные проверки фактического места жительства могут проводить различные рабочие группы из представителей целого букета министерств и ведомств.

Также, введено основание для прекращения выплаты пенсии в виде отсутствия ВПЛ на контролируемой Украиной территории более 60 дней, непрохождение физической идентификации и т.д. Причем, эксперты указывают, что ошибки в информации о пребывании переселенцев на неподконтрольной территории происходят очень часто.

Кроме того, все социальные выплаты переселенцам выплачиваются исключительно «Ощадбанком». Безо всяких альтернатив. Как известно, пенсионер без статуса ВПЛ может использовать для получения пенсии любой банк.

И, наконец, ВПЛ получают пенсионное удостоверение нестандартного образца. При его предъявлении всем понятно, кто предъявитель и откуда он. Что, как минимум, не неприятно, но также иногда может подкинуть новых проблем. После такого многие переселенцы начали избавляться от статуса ВПЛ.

Тут их и настигло новшество Пенсионного фонда.

Судиться или нет. Вот в чем вопрос

Практика показывает, что в сложившемся положении пенсионеры-переселенцы выбрали три пути выхода из ситуации. Первый – смириться и снова получить справку ВПЛ. Такой путь избрало большинство. Второй – попытаться найти и привезти в Пенсионный фонд Украины свое бумажное пенсионное дело с неконтролируемых территорий. По такому, довольно рискованному пути, пошло явное меньшинство. По понятной причине.

И, наконец, какая-то часть решила попытаться отстоять свои права в суде. Юристы и правозащитники отмечают, что таких от нескольких десятков до нескольких сотен в различных городах. И у них хорошие шансы на успех.

Кстати, возможный расчет Пенсионного фонда, видимо, связан с тем, что справиться с юридическими тонкостями дела большинству пенсионеров явно не по зубам. Кроме того, многих в отсутствие выплат серьезно пугают судебные сборы. Ну и наконец, ущерб для здоровья.

«Мы все же призываем людей подавать в суд. Сейчас очень много общественных организаций, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, и эти дела будут выигрышные для пенсионеров. При аргументации возможно и освобождение от судебного сбора. У нашего юриста есть выигрышные дела в апелляционной инстанции, то есть все инстанции пройдены уже по Харьковской, Полтавской, Киевской области», – сообщила Ольга Гвоздева.

Выигрышные дела есть не только у юристов «Донбасс SOS». К примеру, в мае 2017 года Подольский райсуд Киева признал «бездеятельность Центрального объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве, которая заключается в невыплате пенсии с ноября 2016 года», и постановил возобновить выплаты. Есть серьезные успехи и у других правозащитников.

Поможет ли тяжелая артиллерия?

А несколько дней назад в ситуацию вмешалась Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Она призвала управление Пенсионного фонда Украины восстановить выплату пенсии переселенцу в Краматорске, который отказался от справки ВПЛ.

До этого управление сообщало переселенцу о возможности возобновления выплат только в случае восстановления на учете его как ВПЛ. Однако, омбудсмен заявила, что «действующим законодательством не предусмотрены требования обязанности пребывания на учете ВПЛ для получения пенсионных выплат гражданам, предварительно зарегистрированное место жительства которых было на временно неподконтрольной украинской власти территории» и указала на необходимость немедленного восстановления выплаты пенсии заявителю.

Более того, Уполномоченная назвала действия Пенсионного фонда административным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность. Изменит ли такой поворот позицию Пенсионного фонда в отношении других переселенцев, пока не ясно.

С другой стороны, по мнению некоторых экспертов, ситуация с пенсионерами может быть только «пробным шаром» и в скором времени с аналогичными проблемами могут столкнуться уже переселенцы, которые получают любые социальные выплаты.

Михаил Попов, РПД «Донецке новости»

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