Миротворцы, обстрелы, заложники, граница и документы. Что обсудили в Минске. Новости

Украинская сторона, начиная с 2015 года, последовательно отстаивает введение миротворческой миссии на всю неподконтрольную территорию Донбасса, включая украинско-российскую границу.Об этом сегодня, 29 августа, в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Украинская сторона, начиная с 2015 года, последовательно отстаивает введение миротворческой миссии на всю территорию ОРДЛО, включая украинско-российскую границу. Трехсторонняя контактная группа отметила, что в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года зафиксировано самое низкое количество обстрелов начиная с 2015 года. В порядке контроля за соблюдением устойчивого режима прекращения огня договорились о проведении 13 сентября скайп-встречи подгруппы по безопасности. Режим тишины – принципиальное условие для всестороннего продолжения имплементации Минских соглашений, включая гуманитарный, политический, социально- экономический блоки вопросов», – сообщила Олифер.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе продолжается обсуждение вопросов освобождения заложников. «Остается актуальным вопрос формирования повестки дня работы политической подгруппы, где Украина предлагает обсуждать отмену указа президента РФ о признании документов, выданных квазивластями ОРДЛО; отказ от установления т.н “границы ”; восстановление контроля Украиной за украинско-российской границей и создание рабочей подгруппы по границе», – уточнила Дарка Олифер.

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