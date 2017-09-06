Жительница прифронтового поселка: Каждый день прожитый на нашей территории – очень страшно (Видео). Новости

В прифронтовой Петровке (Донецкая обл.) Светлана Яценко живет с сыном-инвалидом Иваном. Чтобы поддерживать жизнь парня, нужны дорогие лекарства, на которые мать тратит все деньги.

«Когда ты прокручиваешь это в голове, о том, что ты не в состоянии помочь своему сыну, это очень тяжело», – поделилась Светлана.

Коллекция сына Светланы – полсотни игрушечных моделей. Иван – инвалид детства. Ему 33 года. С рождения болеет эпилепсией, отстает в развитии. Предсказать, когда начнется приступ, невозможно. «Он выходит, со мной разговаривает нормально. И вдруг он здесь падает, и ты уже ничего не можешь сделать», – говорит Светлана.

На теле парня множество гематом и шрамов – это последствия падений. «Дня два мы разбили голову. Вот до сих пор еще область гематомы, это был удар в область печени», – объяснила Светлана.

Восемь лет назад в жизни женщины началась череда трагедий. «Моя девочка умерла в 18 с половиной. У моей дочери была опухоль – глиобластома третьего желудочка. Опухоль мозга», – поделилась женщина. Лена перенесла несколько операций и химиотерапию. Но спасти девушку не удалось.

Спустя год умер муж, а недавно и мать. «Слышно эти взрывы. Каждый день прожитый на нашей территории – очень страшно», – рассказала Светлана.

Уже третий год она не может отвезти сына на обследование. Денег нет. Только на лекарства уходит половина дохода Яценко. «У многих людей просто жизнь пошла под откос и многие начинали все с нуля», – говорит Светлана.

В доме Яценко много икон. Каждый день Светлана молится и просит только об одном – уберечь сына.

Как и многие в прифронтовой зоне, женщина выживает благодаря гуманитарной помощи.

С начала боевых действий Гуманитарный Штаб Ахметова поддерживает мирных жителей Донецкой и Луганской области. Выдано более 11 млн 800 тыс. продуктовых наборов. Спасено сотни тысяч человеческих жизней.

Источник: ТК «Донбасс»

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