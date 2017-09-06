Более 2,5 млрд грн должны жители Донетчины за комуслуги. Новости

Долги жителей Донецкой области за оплату коммунальных услуг по состоянию на июль 2017 года составили 2 млрд 655 млн 20 тыс. грн. Об этом сообщило Главное управление статистики в Донецкой области.
Так, на конец июля 2017 года задолженность населения составила:
- по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 681,2 млн грн;
- за газоснабжение – 860,6 млн грн;
- за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 317,7 млн грн;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод – 168,2 млн грн;
- за вывоз бытовых отходов – 47,0 млн грн;
- за электроэнергию – 580,5 млн грн.
Отмечается, что в январе-июле 2017 года с жителями было заключено 7195 договоров о реструктуризации задолженности на сумму 30,8 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров за этот период составила 14,4 млн грн.
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