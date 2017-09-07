«Мэр» Донецка удивился, когда городу присвоили статус «города-героя». Главная

«Мэр» Донецка не знал, что «власти ДНР» присвоят городу статус «города-героя». Об этом «и.о. главы администрации Донецка» Алексей Кулемзин сообщил в интервью местной газете.

«В течение последней недели [августа] я неоднократно объезжал все районы города, контролируя ход подготовки к праздникам (Дню города и Дню шахтера, – прим.). Во время одной из таких поездок, которая проходила в субботу 26 августа, на стеле, расположенной на Макшоссе (въезд в Донецк со стороны Макеевки, – прим.), я увидел надпись "Город-герой". Удивился, стал задавать вопросы – мало ли, может, кто-то переусердствовал», – сказа Кулемзин.

Он не скрывает, что «мысль о том, что нам готовят сюрприз, у меня была, но из-за предпраздничных забот докапываться до истины я не стал».

«Ответ получил спустя пару часов, когда на координационном комитете глава республики [Александр Захарченко] объявил о присвоении Донецку высокого звания "города-героя"», – дополнил Кулемзин.

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