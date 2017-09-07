В «ДНР» признали, что не платят шахтерам и не делают пенсионные отчисления. Главная

Страховой стаж работников «республиканских» угольных предприятий за период работы до июля 2017 года будет учитываться независимо от уплаты страховых взносов и задолженности по заработной плате. Об этом говорится в информации «пенсионного фонда ДНР», опубликованной в местной газете.

«Управление пенсионного фонда ДНР в Ворошиловском районе Донецка» отмечает, что вступило в силу «распоряжение главы республики» от 18.07.2017 № 228 «О включении в страховой стаж периода работы на предприятиях угольной отрасли Донецкой народной республики». Согласно нему, «зачет страхового стажа работникам государственных предприятий (по утвержденному перечню) угольной отрасли ДНР, включая их структурные подразделения, за период работы до 01.07.2017 производится независимо от уплаты страховых взносов и задолженности по заработной плате».

Тем самым «республика» косвенно признает не только существование задолженности по зарплате, но и отсутствие при такой ситуации страховых отчислений в местный «пенсионный фонд».

В «пенсионном фонде» разъясняют, что лица, которые работали на предприятиях и обращались за назначением (перерасчетом) пенсии в «органы республиканского пенсионного фонда», начиная с 1 декабря 2014 года, «имеют право подать заявление на перерасчет пенсии с учетом отработанного стажа либо стажа и заработной платы, которые не были учтены при предыдущем перерасчете или назначении пенсии».

Также в «пенсионном фонде» напоминают, что выплата пенсии в «республике» производится с 4 по 25 число месяца. «При неполучении установленной пенсии в течение двух месяцев подряд или при отсутствии расходных операций по карточному счету на протяжении двух (календарных) месяцев выплата пенсии приостанавливается. Последующее возобновление выплаты производится с месяца, следующего за месяцем личного обращения пенсионера в орган пенсионного фонда с заявлением о возобновлении пенсии», – говорится в информации.

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