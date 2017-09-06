Закон о реинтеграции Донбасса. Споры и решения. Новости

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать отклонить законопроект «О временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины» №6400 (Оксаны Сыроид), а также отправить альтернативный законопроект №6400-2 (Мустафы Найема) на доработку. Данное решение было принято во время заседания комитета сегодня, 6 сентября, сообщает «Цензор.НЕТ».

Вместе с тем, во время рассмотрения законопроекта №6400, среди авторов которого вице-спикер Оксана Сыроид, возникла перепалка. Нардепов возмутило высказывание Сыроид о том, что на данный момент нет юридических оснований для того, чтобы ВСУ находилось в зоне АТО.

Нардеп (БПП) Юлий Мамчур отметил, что «есть ситуации применения ВСУ. И антитеррористическая операция входит в перечень таких ситуации». «Я прошу вас никогда не применять к ВСУ таких унизительных заявлений, что мы применяем их незаконно. Все давно уже унормировано», – добавил Мамчур.

«Это не обидно. Это завтра покажет Russia Today и будет рассказывать, что вице-спикер сказала, что ВСУ на Донбассе находятся незаконно», – отметил присутствовавший на заседании Павел Кишкар («Самопомич»).

Глава комитета Сергей Пашинский отметил, что тезис о так называемой незаконности ВСУ на Донбассе последние две недели регулярно звучит в разных телеэфирах. «Понятно для чего это делается, понятно, что Путин по сути начал признавать, что крах его агрессии на территории Украины уже приблизился, понятное обвинения ВСУ, что они якобы незаконно умирают за свою землю. Это же не является ни для кого секретом, кто и на кого работает, но я все-таки, госпожа Сыроид, хочу, чтобы вы ответили на комментарии народных депутатов», – заявил Пашинский.

«Конечно. Применение ВСУ согласно Конституции происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил. Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, это не является так», – сказала Сыроид.

После предложения отклонить законопроект №6400 Сыроид покинула заседание комитета.

Вместе с тем, комитет решил отправить альтернативный законопроект о временно оккупированных территориях (№6400-2) на доработку и вернуться к его рассмотрению через 2 недели. В свою очередь его автор Мустафа Найем заявил, что готов отозвать свой законопроект, в случае если подобная законодательная инициатива относительно неподконтрольных территорий поступит от президента.

Вместе с тем нардеп (НФ) Андрей Тетерук заявил, что некоторые депутаты, которые представляли законопроекты, прибегают к манипуляциям. «Когда они открыто манипулируют тем, что мы не имеем право открыто использовать ВСУ, что это незаконно. Это абсолютный позор, неправда и ложь. Несколько депутатов, в том числе и я, высказали свою позицию, что не нужно обманывать, не нужно манипулировать, сравнивая, например, применение вооруженных сил США в Афганистане и их неповиновение выполнять приказы с такой же самой ситуацией относительно ВСУ на территории Украины», – пояснил Тетерук.