Украина озвучила в ООН официальную позицию по миротворцам на Донбассе. Новости

Украина озвучила генеральному секретарю Организации объединенных наций и главе Совета безопасности ООН официальную позицию государства по миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба представительства Украины в ООН в Twitter.
«Довели до сведения генсека и председателя Совбеза ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.
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