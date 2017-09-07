Украина озвучила в ООН официальную позицию по миротворцам на Донбассе. Новости

Украина озвучила генеральному секретарю Организации объединенных наций и главе Совета безопасности ООН официальную позицию государства по миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба представительства Украины в ООН в Twitter.

«Довели до сведения генсека и председателя Совбеза ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

Читайте также: