Концепцию миротворческой миссии на Донбассе разработают Германия и Франция. Новости

Федеративная Республика Германия и Франция с учетом расхождений между Украиной и РФ в ближайшее время разработают концепцию видения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя МИД Германии Мартина Шефера, передает «УНИАН».

«Вместе с французскими партнерами по "нормандскому формату" в ближайшее время разработаем нашу концепцию с учетом расхождений между Украиной и РФ в видении мандата "голубых касок"», – заявил он.

Шефер отметил, что «не в интересах Германии превращение войны на Донбассе в "замороженный" конфликт, наподобие Приднестровья или Грузии».

«Очевидно, многие международные вопросы в сфере безопасности без РФ не решишь, это касается и Северной Кореи. Поэтому сразу отвергать российские предложения недальновидно», – считает он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

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