Под Славянском пропали трое мальчиков. Главная

Полиция Донецкой области просит помощь установить местонахождение трех несовершеннолетних воспитанников школы-интерната города Николаевки Славянского района.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, последний раз ребят видели 6 сентября утром около 08:45, когда они шли к учебному корпусу СОШ Николаевки. С тех пор их местонахождение неизвестно. Денег и телефонов при себе не имели.

Смирнов Николай Николаевич, 13.12.2001 г.р.

Приметы: рост около 150-155 см, волосы темно русые, худощавого телосложения, без особых примет.

Был одет: черный костюм, темно синюю рубашку, коричневые сандалии. При себе имел джинсовую сумочку.

Виниченко Константин Федорович, 09.11.2003 г.р.

Приметы: рост около 120-130 см, волосы темно русые, худощавого телосложения, без особых примет.

Был одет: черные брюки, яро розовую рубашку, черные туфли.

Равлис Виктор Викторович, 21.03.2004 г.р.

Приметы: рост около 130-140 см, волосы темно русые, худощавого телосложения, над правой бровью шрам длиной 3 см.

Был одет: черные брюки, темно синюю рубашку, темно-синие кроссовки. При себе имел черный рюкзак с зелеными вставками.

Просьба всех кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения разыскиваемых обращаться на линию «102», или на моб. тел. 066-942-06-63, 066-153-49-33, 063-554-29-86, «телефон доверия» 050-014-79-92.