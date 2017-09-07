Комитет Рады согласовал накопительную пенсионную систему. Новости

В Украине, в том числе на Донбассе, с 1 января 2019 года начнет действовать накопительная пенсионная система. Комитет Верховной Рады Украины поддержал соответствующее предложение народных депутатов при подготовке пенсионной реформы ко второму чтению. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
«С 1 января 2019 заработает второй уровень пенсионного страхования – накопительная пенсионная система. Подтвердить это решение должна еще Верховная Рада Украины», – отметил Розенко.
Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил законопроект №6614 о пенсионной реформе ко второму чтению в парламенте.
Законопроект, среди прочего, предусматривает осовременивание пенсий уже с октября этого года. Необходимый минимальный страховой стаж для выхода на пенсию остается неизменным – 15 лет.
Кроме того, по предложению Министерства социальной политики, женщинам, которые находились в декретном отпуске по уходу за ребенком 6 лет, все эти годы будут учитываться в стаж. Также, отдельно разрабатывается проект пенсионного обеспечения военнослужащих.
Помимо этого, пенсионная реформа предусматривает:
- увеличение минимальной пенсии до 1 373 грн в месяц;
- ежегодную индексацию пенсий;
- отмену 15% снижения пенсий для работающих пенсионеров.
Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комитет обработал 2 144 поправки и рекомендовал депутатам поддержать пенсионную реформу. «Наше единство в этом вопросе позволит 9 млн пенсионерам получать более высокие пенсии уже в следующем месяце», – написал Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
Фото: страница Владимира Гройсмана в Facebook
Как сообщалось ранее, законопроект №6614 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» был принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Документ поддержали 282 нардепа.
Напомним, реализация прав зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на пенсионное обеспечение урегулирована ст. 7 Закона Украины №1706-VII от 20.10.2014 г. «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», согласно которой для взятого на учет внутренне перемещенного лица реализация прав на пенсионное обеспечение осуществляется в соответствии с законодательством Украины, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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