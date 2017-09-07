В «ЛНР» считают, что переименование АТО говорит об отсутствии террористов на Донбассе. Новости

Переименование военной операции на Донбассе покажет истинные намерения украинских властей. Об этом заявил «представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко (на фото). Так он прокомментировал намерение Киева переименовать АТО в Операцию по обороне Украины, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Если Украина таким образом хочет выйти за рамки соглашений и взятых на себя обязательств, то это негативно отразится на ситуации. Если все продолжится в направлении стабилизации, то изменение названия уже давно напрашивалось, поскольку террористов на территории ЛНР и ДНР нет», – отметил Андрей Марочко.

Напомним, Антитеррористическую операцию на Донбассе заменят термином «Операция по обороне Украины», что предусматривает законопроект о реинтеграции Донбасса.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: