СБУ дала ответ по режиссеру из РФ, поддержавшему «ДНР» миллионом рублей (Документ). Новости

Служба безопасности Украины еще в марте 2016 года запретила въезд в Украину известному российскому режиссеру Владимиру Меньшову, который оказывал материальную поддержку «ДНР» и выступал с откровенными антиукраинскими высказываниями. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос журналистов, передает «Апостроф».

Также в спецслужбе представили ответ, открывалось ли в отношении Меньшова уголовное производство по факту передачи им на Донбасс 1 млн руб. (около 18 тыс. долл.) в апреле 2017 года.

«По информации, предоставленной СБ Украины на Ваш запрос от 28 августа т. г. компетентными подразделениями, сообщаем, что по данным Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 31.08.2017 года следователями органов безопасности сообщение о подозрении указанному Вами лицу не осуществлялось. В марте 2016 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете на въезд в Украину указанному Вами гражданину РФ сроком на 5 лет», – ответили в СБУ.

Как сообщалось ранее, Владимир Меньшов передал в «ДНР» «пакет с миллионом рублей» (около 18 тыс. долл.). В ответ Служба безопасности Украины начала проверку, на какие цели в итоге были переданы деньги: если они были направлены на финансирование «ДНР», на Меньшова могут завести уголовное дело.

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