Пять кругов проверок переселенцев на пути к соцвыплатам и пенсии (Инфографика). Новости

Переселенцы, которые хотят получать социальные выплаты и/или пенсию, сталкиваются с проверкой места жительства, физической идентификацией в «Ощадбанке», верификацией Минфина, проверкой на пребывание на неподконтрольной территории более 60 дней, проверкой СБУ (списки). Какая законодательная база этих проверок, в чем их суть и какие права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при этом нарушаются – юристы систематизировали информацию.

Проверка места проживания

Законодательная база : Постановление Кабинета министров Украины №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат ВПЛ» от 08.06.2016.

Как долго существует : с момента вступления в силу постановления – 14.06.2016.

Суть проверки : проверку должно проходить каждое ВПЛ, которое получает пенсию или другие виды социальных выплат (социальную помощь, ежемесячную адресную помощь и т.д.).

Проверка проводится раз в 6 месяцев представителями органов социальной защиты. При наличии дополнительного основания представителями органов социальной защиты или рабочими группами, которые состоят из представителей разных органов власти (МВД, ГМС, СБУ, Национальной полиции, Госфининспекции, Госаудитслужбы и Пенсионного фонда Украины) могут быть проведены дополнительные проверки. По результатам обычной или дополнительной проверки, а также наличии других данных о пребывании ВПЛ, специально созданная комиссия по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ имеет право прекратить социальные выплаты ВПЛ.

Проблемы для ВПЛ :

проверки совершаются с опозданием, что приводит к задержкам назначения социальных выплат ВПЛ;

ВПЛ постоянно должны находиться по месту проживания;

отсутствие ВПЛ во время проверки может привести к остановке всех социальных выплат, если такое ВПЛ вовремя не появится в органе социальной защиты;

возобновление выплат нередко занимает несколько месяцев;

из-за проверок в арендованных помещениях ВПЛ иногда отказывают в дальнейшей аренде жилья.

Нарушение прав :

на частную и семейную жизнь;

на свободу передвижения;

на неприкосновенность жилья.

Физическая идентификация в «Ощадбанке»

Законодательная база : Постановление КМУ №637 «Об осуществлении социальных выплат ВПЛ» от 05.11.2014.

Как долго существует : с начала эмиссии электронный пенсионных удостоверений (ЭПУ) – 01.08.2016; с 04.01.2017 вступили в силу правила о физической идентификации ВПЛ пенсионеров, которые еще не получили ЭПУ.

Суть проверки : Физическую идентификацию (ФИ) в «Ощадбанке» должны проходить все ВПЛ, которые получают пенсию на карточные счета: обычные карточки или ЭПУ. ВПЛ, которые еще не получили ЭПУ, должны проходить ФИ каждые 3 месяца до получения ими ЭПУ. После получении ЭПУ первые два раза ФИ проводится каждые 6 месяцев, а в дальнейшем – раз в год.

Для прохождения ФИ ВПЛ должно лично обратиться в «Ощадбанк», предъявить работнику банка платежную карточку или ЭПУ и паспорт или другой документ, подтверждающий личность, и провести операцию получения наличных или просмотра остатка через ПОС-терминал с использованием самой платежной карты или ЭПУ. В случае непрохождения ФИ в определенные сроки расходные операции по карточному счету автоматически останавливаются, о чем «Ощадбанк» направляет ВПЛ соответствующее СМС-сообщение. До прохождения пенсионером ФИ снятие средств со счета невозможно.

Проблемы для ВПЛ :

очереди в отделениях «Ощадбанка»;

необходимость ехать в другой населенный пункт (если в населенном пункте проживания нет отделения «Ощадбанка»);

навязывание платных операций/услуг;

блокирование карты в случае несвоевременно прохождения ФИ;

сложность прохождения ФИ лицам с ограниченной мобильностью в случае отсутствия мобильных терминалов или неосведомленности, или нежелания работников «Ощадбанка» осуществлять визиты по месту проживания;

длительное ожидание на ФИ на дому.

Нарушение прав : собственности, дискриминация по признаку принадлежности к определенной социальной группе (ВПЛ могут получать пенсию только в «Ощадбанке», только ВПЛ-пенсионеры должны регулярно проходить указанную ФИ).

Верификация Министерства финансов Украины

Законодательная база : Постановление правительства №136 «Об утверждении Порядка осуществления верификации и мониторинга достоверности информации, поданной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат, которые осуществляются за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда Украины, фондов общеобязательного государственного социального страхования» от 18.02.2016.

Как долго существует : со дня вступления в силу постановления – 04.03.2016.

Суть проверки : Это – верификация и мониторинг достоверности информации, поданной физическими лицами для начисления и получения выплат, указанных в постановлении. Верификацию осуществляет Министерство финансов Украины путем сбора информации от компетентных органов власти.

Проблемы для ВПЛ : вследствие несовершенства порядка назначении ежемесячной адресной помощи ВПЛ, правомерность назначения переселенцам ежемесячной адресной помощи нередко обжалуется с требованием вернуть выплаты, например, если ВПЛ имеет мизерную часть недвижимости на подконтрольной территории или имеет средства на депозитном счету, сумма которых превышает 10-кратный размер прожиточного минимума для работоспособных лиц (по состоянию на август – 16 840 грн). И то, и другое расценивается как подача перемещенным лицом недостоверной информации.

Нарушение прав : Формально эта верификация не нарушает права ВПЛ.

Проверка на пребывание на неподконтрольной украинской власти территории (НКТ) больше 60 дней*

Законодательная база : ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ», постановление КМУ №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат ВПЛ» от 08.06.2016.

Как долго существует : БФ «Право на защиту» фиксирует такую практику с конца 2016 года.

Суть проверки : органы социальной защиты населения готовят запрос в Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ) относительно ВПЛ, которые отсутствовали во время проверки места проживания. В ответ на указанные запросы ГПСУ предоставляет информацию о пребывании ВПЛ на неподконтрольной территории. В случае пребывания ВПЛ на неподконтрольной территории больше 60 дней, считается, что ВПЛ вернулось туда на постоянное место проживания, и орган социальной защиты населения отменяет его справку ВПЛ.

Проблемы для ВПЛ : Вследствие отмены справки ВПЛ прекращаются все социальные выплаты и помощь ВПЛ. Восстановить их можно только через 6 месяцев в соответствии с требованиями постановления №365.

Юристы отмечают, что не единожды получали информацию об отмене справок ВПЛ лицам, которые вообще не выезжали на НКТ.

Нарушение прав : на социальную защиту, на пенсионное обеспечение, права собственности.

Проверки Службы безопасности Украины (списки)*

Законодательная база : письмо Министерства социальной политики Украины №672/0/10-16/081 от 16.02.2016 «Об усилении контроля относительно учета ВПЛ»; в дальнейшем п. 7-1 постановления КМУ №509 «Об учете ВПЛ» от 01.10.2014; п. 12 Порядка осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденного постановлением КМУ №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат ВПЛ» от 08.06.2016; ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ».

Как долго существует : с февраля 2016 года.

Суть проверки : В УТСЗН поступают списки переселенцев, составленные будто бы СБУ и ГПСУ, которые содержат информацию о лицах, будто бы проживающих на НКТ. Существование таких списков весной 2016 года подтвердил министр социальной политики Украины.

На основании этих списков происходит незаконная, как отмечают юристы, отмена справок ВПЛ и/или прекращение социальных выплат ВПЛ. Сейчас в соответствии с действующими подзаконными актами, которые не соответствуют действующим законам Украины, СБУ может передавать информацию о местонахождении лиц органам социальной защиты.

Проблемы для ВПЛ : Вследствие отмены справки ВПЛ прекращаются все социальные выплаты и помощь ВПЛ. Восстановить их можно только через 6 месяцев в соответствии с требованиями постановления №365. Возобновление выплат (в случае, когда справка ВПЛ не отменена) нередко занимает несколько месяцев.

Юристы отмечают, что не единожды получали информацию об отмене справок ВПЛ лицам, которые вообще не выезжали на НКТ, но попали в списки СБУ.

Нарушение прав : на социальную защиту, на пенсионное обеспечение, права собственности.

*касается не всех ВПЛ

О том, в каких случаях и куда обращаться в случае неправомерных действий представителей власти, см. – Куда обращаться в случае необоснованных отказов власти: Памятка переселенцам

По материалам Благотворительного фонда «Право на защиту»

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