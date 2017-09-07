Глава СММ ОБСЕ призвал обеспечить безопасную и беспрепятственную свободу передвижения Миссии. Новости

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призвал стороны конфликта на Донбассе уважать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ, сообщает пресс-служба Миссии.

Глава СММ ОБСЕ заявил, что свобода передвижения СММ является чрезвычайно важной для выполнения Миссией своего мандата, а также для содействия реализации достигнутых в Минске договоренностей. «Ограничения и препятствия подрывают усилия, направленные на содействие миру, безопасности и стабилизации ситуации в Украине», – отметил Апакан.

Глава Миссии отметил, что в первом полугодии 2017 года в своей деятельности Миссия столкнулась ориентировочно с 480 случаями ограничений и препятствий, из которых 75% произошли в неподконтрольных украинскому правительству районах.

Апакан подчеркнул, что многие из этих ограничений и препятствий имели насильственный характер. В течение первых шести месяцев этого года произошло 13 сопровождавшихся насилием инцидентов – все в неподконтрольных украинским властям районах. В то же время, в период с июля по декабрь 2016 года произошел только один подобный инцидент. «Насилие и угрозы применить насилие должны прекратиться», – заявил Глава Миссии.

Один из этих серьезных инцидентов, который произошел 23 апреля, привел к смерти члена патруля Миссии, когда под автомобилем СММ сработало взрывное устройство. «Мины и неразорвавшиеся боеприпасы необходимо изъять, оградить или обозначить. Они ежедневно представляют угрозу для наблюдателей СММ и для перспективы достижения устойчивого мира в целом».