В «ДНР» отремонтировали часть железной дороги и пустили 2 поезда. Новости

«Министерство транспорта ДНР» внесло изменения в расписание движения пригородных поездов на участке «Ясиноватая – Углегорск». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Согласно сообщению, в связи с окончанием работ по электрификации участка «Байрак – Углегорск», начиная с 8 сентября назначается курсирование нескольких пригородных поездов.

Будут курсировать поезда:

№6211 «Ясиноватая – Енакиево – Углегорск»: отправление из «Ясиноватой Пассажирской» в 16:47. Далее поезд следует через станции: «Ясиноватая Западная» 16:54-16:55, «Макеевка Пассажирская» 17:10-17:12, «Криничная» 17:22-17:23, «Щебенка» 17:53-17:54, «Енакиево» 18:04-18:05 и прибывает на станцию «Углегорск» в 18:35;

№6212 «Углегорск – Горловка – Ясиноватая»: отправление из «Углегорска» в 18:51. Далее поезд следует через станции: «Байрак» 19:16-19:32, «Горловка» 19:56-19:58, «Пантелеймоновка» 20:28-20:29, «Путепровод» 20:42-20:43, «Криничная» 20:48-20:49, «Макеевка Пассажирская» 20:59-21:00, «Ясиноватая Западная» 21:15-21:16 и прибывает в «Ясиноватую Пассажирскую» в 22:22.

Также изменяется расписание следующих пригородных поездов:

№6209 «Ясиноватая – Нижнекрынка – Углегорск» далее «Ясиноватая – Нижнекрынка»: отправление из «Ясиноватой Пассажирской» в 14:55 (вместо 16:40). Далее поезд следует через станции: «Ясиноватая Западная» 15:01-15:02, «Макеевка Пассажирская» 15:17-15:19, «Криничная» 15:29-15:30, «Щебенка» 16:00-16:01, «Енакиево» 16:11-16:27, «Щебенка» 16:37-16:53 и прибывает в «Нижнекрынку» в 17:12;

№6210 «Углегорск – Ясиноватая» далее «Нижнекрынка – Ясиноватая»: отправление из «Нижнекрынки» в 17:28. Далее поезд следует через станции: «Щебенка» 17:47-19:08, «Енакиево» 19:18-19:34, «Щебенка» 19:44-19:45, «Криничная» 20:13-20:14, «Макеевка Пассажирская» 20:24-20:26, «Ясиноватая Западная» 20:41-20:42 и прибывает в «Ясиноватую Пассажирскую» в 20:49 (вместо 22:30). Через участок «Енакиево – Углегорск» поезд следовать не будет.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория