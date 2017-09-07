Ситуация в пунктах пропуска утром 7 сентября. Новости

Сегодня утром, 7 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 34,4 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8640 человек и 1135 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6805 человек и 1045 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6875 человек и 1350 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3550 человек и 865 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8480 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/120;

КПВВ «Марьинка» – 50/170;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «8:10. В сторону Бахмута машин 100».

КПВВ «Марьинка»:

Анна: «5:38. На "Каргилле" льготная очередь уже третьим рядом пошла»;

Анна: «5:41. "Каргилл": ночников в районе 150 машин + "льготки" уже около сотни»;

Олег: «6:10. Нас оставалось ночевать примерно 150 машин. Со вчерашнего утра. С 3:20 начали подъезжать "умные" и уже 3 ряда перед таможней и доходят до поворота на мост. Ура, аншлаг. Попытка №2 проехать»;

Олег: «8:05. Просто ужас. Стоим».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктор: «В Еленовке в Волноваху в 5:45 очередь от церкви»;

Виктор: «8:52. Очередь за церковью, народ прибывает. Движение очень слабое»;

Александр: «8:13. На "Каргилле" ж**а, сейчас все рванут через Еленовку».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения