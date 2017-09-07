Ситуация в пунктах пропуска утром 7 сентября. Новости

Сегодня утром, 7 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 34,4 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 8640 человек и 1135 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6805 человек и 1045 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6875 человек и 1350 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3550 человек и 865 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8480 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 20/120;
- КПВВ «Марьинка» – 50/170;
- КПВВ «Новотроицкое» – 40/40;
- КПВВ «Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Елена: «8:10. В сторону Бахмута машин 100».
КПВВ «Марьинка»:
- Анна: «5:38. На "Каргилле" льготная очередь уже третьим рядом пошла»;
- Анна: «5:41. "Каргилл": ночников в районе 150 машин + "льготки" уже около сотни»;
- Олег: «6:10. Нас оставалось ночевать примерно 150 машин. Со вчерашнего утра. С 3:20 начали подъезжать "умные" и уже 3 ряда перед таможней и доходят до поворота на мост. Ура, аншлаг. Попытка №2 проехать»;
- Олег: «8:05. Просто ужас. Стоим».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Виктор: «В Еленовке в Волноваху в 5:45 очередь от церкви»;
- Виктор: «8:52. Очередь за церковью, народ прибывает. Движение очень слабое»;
- Александр: «8:13. На "Каргилле" ж**а, сейчас все рванут через Еленовку».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Обсуждение проблем пересечения линии разграничения
- Наталья спрашивает: «Ребенку 2 года. Пускают по льготе на (блокпостах – ред.) ДНР?». Любовь отвечает: «Да. Дети до 3-х лет».
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