Сводка из зоны АТО за 6 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 34 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня утром, 7 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении около 19:00 противник выпустил 3 мины калибром 82 мм вблизи Малинового.

На приморском (мариупольском) направлении после 18:00 противник из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал позиции сил АТО на подступах к Водяному. Под огонь из этого же вооружения попали украинские опорные пункты у Гнутово, Богдановки и Талаковки.

На донецком направлении вечером противник продолжил обстрелы укреплений сил АТО в окрестностях Зайцево. Также в конце суток незаконные вооруженные формирования дважды били из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевский промзоне.

В «ДНР» сообщают, что «накануне ночью в Зайцево на северной окраине Горловки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков был поврежден жилой дом».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Фрунзе, Калиново, Красного Яра, Логвиново и Желобка. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».