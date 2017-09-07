«Человек в беде» и Красный Крест направили на неподконтрольный Донбасс гуманитарную помощь. Новости

Благотворительная организация «Человек в беде» и Международный комитет Красного Креста направили на неподконтрольную территорию Донбасса грузовики с продуктами питания, стройматериалами, материалами медицинского назначения и комплектующими к насосным станциям. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории с гуманитарным грузом проследовали 10 грузовых автомобилей от благотворительной организации "Человек в беде" и 1 грузовик от Международного комитета Красного Креста. Транспортными средствами перевозили продукты питания, строительные материалы, материалы медицинского назначения и комплектующие к насосным станциям, общим весом более 202 тонн», – сказано в сообщении.