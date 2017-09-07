«Мы тверды, как гранит. Переигровок не будет», - вице-президент ФК «Мариуполь». Новости

Сегодня, 7 сентября, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФФУ был рассмотрен вопрос по матчу 7-го тура Украинской премьер-лиги между ФК «Мариуполем» и «Динамо», который не состоялся из-за неявки на игру киевского клуба, пишет «Футбол 24».

В итоге, КДК попросил у «Динамо» дополнительные документы, и поэтому рассмотрение соответствующего решения перенесли на понедельник, 11 сентября.

В то же время накануне сегодняшнего заседания комитета, вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о своем общении с руководством «Динамо» по поводу переигровки матча в программе «Футбол News». «У нас действительно начался диалог с киевлянами, и этот факт я отрицать не буду. Было осторожное зондирование по поводу того, чтобы все-таки отыграть эту игру. В ответ я озвучил нашу позицию, и позицию не только клуба, но 700 тысяч жителей города, которые стали участниками этого конфликта. Мы тверды, как гранит – никаких переигровок не будет», – сказал Санин.

Он подчеркнул, что клуб не будет менять своей позиции и ожидает решения КДК. «Сделаем все от нас зависящее, чтобы такому уважаемому клубу, как "Динамо", дать шанс реабилитироваться – мы прикладываем усилия для выхода в первую шестерку, чтобы у "Динамо" появилась возможность приехать в Мариуполь уже без скандалов. Если говорить о сложившейся ситуации, наша позиция неизменна. Мы считаем, что регламент превыше всего, поэтому если клуб не явился, то слово за КДК», – считает вице-президент «Мариуполя».

Ранее сообщалось, что Игорь и Григорий Суркисы ведут переговоры о проведении матча ФК «Мариуполь» – «Динамо».

Напомним, основной состав ФК «Динамо» (Киев) не поехал в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ, который должен был состояться 27 августа на стадионе «Ильичевец».

При этом руководство ФК «Динамо» обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК «Мариуполь», в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК «Мариуполь» в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО.

После отказа ФК «Динамо» играть 27 августа матч Украинской Премьер-лиги в приморском городе с ФК «Мариуполь» решили сразиться ветераны украинского футбола. Мариупольцам противостояли кумиры Приазовья 90-х годов и звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов.

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