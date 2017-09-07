В США поддержали украинский формат миротворцев на Донбассе. Новости

В США поприветствовали предложение отправить миротворцев ООН на Донбасс, где они должны быть размещены по всей территории, а не только на линии разграничения. Об этом сообщает «Еспресо» со ссылкой на The Washington Post.

В частности, в Государственном департаменте отметили, что предложение о миротворцах необходимо исследовать, ведь такое решение может защитить украинцев и помочь восстановить суверенитет страны.

«Любая такая сила должна иметь широкий мандат по мирному урегулированию и безопасности на всей оккупированной территории в Украине», – отметила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науерт.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

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