«ДНР» и Южная Осетия будут сотрудничать в сфере автотранспорта. Новости

«ДНР» и Южная Осетия 6 сентября подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Подписанный документ будет способствовать выходу Донецкой Народной Республики на международный уровень», – считает «и. о. министра транспорта ДНР» Игорь Андриенко.

По словам «председателя комитета промышленности, транспорта и энергетики» Геннадия Бекоева, у Южной Осетии – большие планы по сотрудничеству с «ДНР» в сфере транспорта.

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