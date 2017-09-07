В августе линию разграничения пересекли почти 1,2 млн человек. Новости

В августе линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 188 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Отмечается, что 922 тыс. пересекли КПВВ в Донецкой области и 265,8 тыс. – в Луганской.

«По сравнению с июлем зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 2,3%, в Луганской – на 12%. В общем, рост на 4,3%. При этом, с контролируемой территории на временно неподконтрольную выехали 583 тыс. человек, в обратном направлении – 605 тыс», – сообщили в министерстве.

Наибольшая нагрузка зафиксирована на КПВВ «Марьинка» – 290,9 тыс. человек. КПВВ «Станица Луганская» пересекли 265,8 тыс. человек, КПВВ «Майорское» – 263 тыс., КПВВ «Новотроицкое» – 244,8 тыс., КПВВ «Гнутово» – 123 тыс.

Также на неподконтрольные территории Донбасса было доставлено 130 тонн гуманитарных грузов предоставленных международными организациями. Из них 10 тонн составляли продукты питания и 120 тонн – строительные материалы.