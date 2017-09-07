Укоротили мачту. Судну из Мариуполя пришлось пойти на это, чтобы пройти под Керченским мостом (Фото). Новости

Укоротили мачту. Судну из Мариуполя пришлось пойти на это, чтобы пройти под Керченским мостом (Фото)

07.09.17 20:53dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / «Мариупольский морской торговый порт»

Сегодня, 7 сентября, через Керченский мост прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый порт» на своей странице в Facebook.

«Теплоходом, который первым прошел под аркой так называемого Керченского моста, стало судно "Копан". Загрузившись в Мариупольском порту 14,5 тысячами тонн чугуна, оно направилось в Италию. Зная о габаритных ограничениях при проходе через Керченский пролив в связи со строительством моста, судовладельцы укоротили мачту "Копана", что позволило ему благополучно пройти под сооружением», – говорится в сообщении.

 

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