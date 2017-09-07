Укоротили мачту. Судну из Мариуполя пришлось пойти на это, чтобы пройти под Керченским мостом (Фото). Новости

Сегодня, 7 сентября, через Керченский мост прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый порт» на своей странице в Facebook.

«Теплоходом, который первым прошел под аркой так называемого Керченского моста, стало судно "Копан". Загрузившись в Мариупольском порту 14,5 тысячами тонн чугуна, оно направилось в Италию. Зная о габаритных ограничениях при проходе через Керченский пролив в связи со строительством моста, судовладельцы укоротили мачту "Копана", что позволило ему благополучно пройти под сооружением», – говорится в сообщении.