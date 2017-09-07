В Добропольском районе падеж свиней. Главная

В Добропольском районе (Донецкая обл.) в одном из фермерских хозяйств Анновского сельского совета произошел падеж свиней. Из неофициальных источников журналистам стало известно, что погибло более 100 животных.

Есть подозрение, что причиной массовой гибели свиней стала африканская чума. Пока не получены результаты лабораторных исследований, но, если предположение подтвердится, будет введен карантин. Добропольской районной государственной администрацией разрабатывается план по уничтожению и захоронению погибших животных.

Напомним, в середине января этого года в Славянске был зафиксирован случай заражения АЧС. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения африканской чумы свиней проводились на территории Славянска, Славянского района, Святогорска и Николаевки, в этих населенных пунктах был введен карантин.

Также, в Краматорске 15 марта был выявлен очаг африканской чумы свиней, который возник на одном из подворий Шабельковского поселкового совета (Краматорский городской совет), где содержалось 49 свиней различных возрастных групп.

Источник: ТК «Орбита»

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