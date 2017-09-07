Линия разграничения не проходит по Днепру благодаря ВСУ, – Порошенко. Главная

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о достижениях в украинской армии и отметил, что она «смогла остановить распространение российской агрессии» на Донбассе. Об этом он сказал во время выступления в парламенте с посланием к депутатам, передает «Сегодня».

Президент отметил, что политико-дипломатическая помощь Запада помогает Украине бороться с российской агрессией, но настоящим гарантом независимости Украины он назвал ВСУ.

«Сейчас линия разграничения на Донбассе проходит по реке Северский Донец, а не по Днепру. Это заслуга ВСУ. Армия не просто возобновила боеготовность, она была заново создана», – заявил Порошенко.

Он напомнил, что летом 2014 года большую часть Донбасса удалось возвратить под контроль украинской власти. По его словам, только прямое вторжение РФ с современной техникой и личным составом сорвало быстрое завершение военной операции ВСУ, что на тот момент было вполне реально.

«Мы провели 6 волн мобилизации... Я принял в прошлом году непростое решение об отказе от мобилизации и полном переходе на контрактную армию. В 2016 году на службу было принято 60 тыс. человек. В 2017 году, по состоянию на 6 сентября, – еще 25 тыс.», – подчеркнул глава государства.