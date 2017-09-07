«Не Кобзон, уже хорошо». В неподконтрольный Донецк приедут звезды начала 2000-х годов. Новости

«Не Кобзон, уже хорошо». В неподконтрольный Донецк приедут звезды начала 2000-х годов

07.09.17 11:27dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

10 сентября в Донецке будут петь Катя Лель, Иракли и Андрей Гризли. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Бесплатный концерт состоится в парке культуры и отдыха им. Щербакова. На сцене будут выступать Катя Лель, Иракли, Андрей Гризли. Как сообщается, начнется концерт в 17:00.

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли эту новость, многие недовольны будущим концертом.

Вот что пишут пользователи:

  • Мастер: «Сначала выступает забытый мусор 80-90-хх, теперь забытый мусор начала 2000-х.
  • Руслан: «Во время войны концертов больше чем во время мира. Вы представьте колоссальные суммы, которые на это тратят»;
  • Кристина: «Кто эти люди?»;
  • Константин: «Шо за Гризли?»;
  • Илья: «Эти клоуны едут за пиаром»;
  • Сергей: «Пополнение в санкционный список)».

Другие настроены более оптимистично:

  • Дмитрий: «Не Кобзон, уже хорошо:)»;
  • Лукания: «Ого, новые и новые звезды)»;
  • Владимир: «А что плохого в том что люди едут и дают концерты?»;
  • Анюта: «Кому не нравятся концерты, вас туда силой не тянут».

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