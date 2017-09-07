«Не Кобзон, уже хорошо». В неподконтрольный Донецк приедут звезды начала 2000-х годов. Новости

10 сентября в Донецке будут петь Катя Лель, Иракли и Андрей Гризли. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Бесплатный концерт состоится в парке культуры и отдыха им. Щербакова. На сцене будут выступать Катя Лель, Иракли, Андрей Гризли. Как сообщается, начнется концерт в 17:00.

Пользователи соцсетей неоднозначно восприняли эту новость, многие недовольны будущим концертом.

Вот что пишут пользователи:

Мастер: «Сначала выступает забытый мусор 80-90-хх, теперь забытый мусор начала 2000-х.

Руслан: «Во время войны концертов больше чем во время мира. Вы представьте колоссальные суммы, которые на это тратят»;

Кристина: «Кто эти люди?»;

Константин: «Шо за Гризли?»;

Илья: «Эти клоуны едут за пиаром»;

Сергей: «Пополнение в санкционный список)».

Другие настроены более оптимистично: