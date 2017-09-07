75% случаев ограничения работы СММ ОБСЕ происходит на неподконтрольной территории, – отчет. Новости

В первой половине 2017 года представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 480 случаев препятствования их деятельности. Об этом говорится в отчете «Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ» за январь – июнь 2017 года, который опубликован на официальном сайте ОБСЕ.

«Мандат Миссии обязывает СММ сообщать о любых случаях ограничения свободы передвижения мониторинговой миссии или об иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата. В первой половине 2017 года количество таких ограничений и других препятствий составляло примерно 480 случаев, из которых 75% произошли в районах, неподконтрольных правительству Украины», – сказано в отчете Миссии.

В СММ ОБСЕ также констатировали, что в течение отчетного периода количество ограничений и препятствий было приблизительно таким же, как и во второй половине 2016 года, однако зафиксировано увеличение количества инцидентов с использованием угроз или насилия в присутствии или по отношению к представителям Миссии примерно на 40%.

«В том числе имели место 13 инцидентов, сопровождавшихся насилием (по сравнению с одним инцидентом, зафиксированным в период с июля по декабрь 2016 года), в неподконтрольных правительству районах», – констатируется в отчете СММ ОБСЕ.

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