ЮНИСЕФ откроет родительские комнаты в 11 населенных пунктах Донбасса. Новости

ЮНИСЕФ при поддержке компании Procter & Gamble откроет родительские комнаты в медицинских учреждениях 11 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Отмечается, что открытие таких комнат в поликлиниках улучшит доступ к основным услугам для детей, в результате чего пользу получат не менее 7 тыс. матерей и других лиц, которые ухаживают за детьми.

Целью проекта является восстановление и оборудование родительских комнат в медицинских учреждениях, чтобы они стали более дружественными к детям, а также повышение квалификации медицинского персонала – чтобы работники оказывали необходимую помощь матерям и другим лицам, ухаживающим за детьми, в этих учреждениях. В родительских комнатах женщины с новорожденными детьми смогут получить улучшенный доступ к основным гигиеническим услугам: пеленальному столику, гигиеническим материалам, горячей воде и информации о соблюдении гигиены и кормлении младенцев.

«Иногда маленькие изменения приносят весомый результат. Чистая вода, надлежащие санитарные условия и гигиенические практики крайне важны для благополучия и развития детей. Если не обеспечить этого, мы подвергаем детей риску инфицирования заболеваниями, которые распространяются через воду», – отметила Джованна Барберис, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Также отмечается, что компания Procter & Gamble предоставила ЮНИСЕФ 2,7 млн грн. для поддержки реализации этой инициативы.