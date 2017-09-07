Порошенко прокомментировал инициативу Путина о миротворцах на Донбассе. Главная

Миротворческая миссия ООН на Донбассе должна быть размещена, в том числе, и на российско-украинской границе, а также в нее не должны входить российские представители. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко, передает «Сегодня».

По его словам, перемирие с 25 августа, во время которого Украина не понесла ни одной боевой потери, наступило благодаря имплементации Минских соглашений.

«Главная причина в отсутствии прогресса в достижении мира на Донбассе – это полное отсутствие политической воли Кремля в выполнении Минских соглашений», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Россия мешает работе миссии ОБСЕ и готовит провокации, поэтому появление на Донбассе миротворцев ООН имело бы позитивные результаты.

«Россия 2 года полностью отбрасывала эту возможность, да и остальные партнеры не очень это поддерживали. Теперь у нас есть общая позиция партнеров по поддержке украинской инициативы. Мы услышали реакцию со стороны. "Дьявол, конечно, как всегда кроется в деталях" (слова Расмуссена – ред.)"», – отметил глава государства.

По словам президента, заявления РФ о том, что миссия ООН должна только защищать миссию ОБСЕ, являются «странными».

«Мы за то, чтобы развернуть полноценную миссию, которая будет обеспечивать не консервацию российской оккупации, а установление длительного мира. Миссия должна быть расположена по всем неконтролируемой территории, включая границу Украины и РФ. В миссии не должны участвовать представили конфликтующих сторон, а параметры миссии ни в коем случае не должны согласовываться с боевиками "Л/ДНР". Понятно, что договориться о параметрах миссии будет чрезвычайно сложно, но я верю, что при поддержке партнеров мы установим мир и вернем оккупированные территории», – заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

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