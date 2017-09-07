Полицейские Донетчины нашли троих маленьких беглецов. Новости

Полицейские нашли троих пропавших воспитанников школы-интерната. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

В поиске беглецов были задействованы представители всех служб Славянской полиции, которые обследовали места возможного нахождения детей, уделяя внимание каждому заброшенному зданию и открытому подвалу.

Около восьми вечера сотрудники ювенальной превенции, дежурившие около стелы на въезде в город, заметили, как из лесопосадки на дорогу вышли трое подростков и направились в сторону Славянска. Они и оказались пропавшими воспитанниками интерната.

Покинув стены воспитательного учреждения, подростки 2001, 2003 и 2004 годов рождения целый день прятались в посадке, а с наступлением темноты направились в Славянск.

Позже беглецы рассказали полицейским, что в стенах заведения им «стало скучно», и они решили уехать в другой город или область. Пересидев весь день в посадке, дети пошли на железнодорожный вокзал Славянска. Документов и денег у них с собой не было – только рюкзак с яблоками и сливами, которые они заготовили в качестве «продовольственного запаса».

Подростки были доставлены в интернат, где с ними и их воспитателями была проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что под Славянском пропали трое мальчиков.

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