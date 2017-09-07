Полиция проверяет информацию о минировании училища в центре Краматорска (Фото). Новости

Правоохранители Краматорска проверяют информацию о минировании Краматорского высшего профессионального торгово-кулинарного училища, расположенного в центре города, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Утром поступил звонок по линии ГСЧС о том, что КВПУ 42 заминировано. После этого неизвестный мужчина повесил трубку. На место происшествия немедленно были направлены патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. С территории учебного корпуса, столовой и общежития были немедленно эвакуированы ученики, учителя, обслуживающий персонал», – сказано в сообщении.

Правоохранители оцепили прилегающую к училищу территорию. В настоящее время в училище проводится проверка. На месте работают взрывотехники и кинологи.

О результатах проверки правоохранители пообещали сообщить дополнительно.