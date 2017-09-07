Украина не будет возвращать неподконтрольные территории путем их зачистки вместе с проживающими там украинцами, – Порошенко. Новости

Украина будет возвращать временно неподконтрольные территории политико-дипломатическим путем, поскольку путь военного возвращения является неприемлемым ввиду целого ряда объективных факторов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая сегодня, 7 сентября, с ежегодным посланием в парламенте, передает «Интерфакс-Украина».

«Почему именно политико-дипломатический путь является для нас приоритетным? Во-первых, враг укрепился на урбанизированной территории с мегаполисами с большим городским населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем, и не будем уничтожать своих граждан так хладнокровно, как российское руководство действовало в Чечне – других случаев такой жесткой "зачистки" я и вспомнить даже не могу», – сказал Порошенко.

По словам президента, согласно опросу, проведенному в Украине в начале лета, почти 60% соотечественников поддерживают курс на возвращение неподконтрольных территорий дипломатическим путем, 13% ратуют за военное наступление.

«Возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на всех реформах и на восстановлении уровня жизни украинцев, в то время, как общество устало от войны. Признаком такой усталости является тот факт, что 11% опрошенных предлагают вообще отказаться от любых попыток вернуть временно оккупированных территориях Донбасса, или подарить его врагу. 14% выступают за то, чтобы конфликт заморозить, а территории – изолировать», – сказал президент.

Петр Порошенко также отметил, что украинский военный потенциал следует сравнивать не только с тем, что есть на неподконтрольных территориях, а со всем, что есть в распоряжении России. «Ее армия – вторая-третья в мире по мощности. Военный бюджет России в 16 раз больше, армия – в 5 раз больше наших», – отметил он.