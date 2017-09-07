На Донбассе свободу слова нарушают редко (Инфографика). Новости

За 8 месяцев 2017 года Институт массовой информации зафиксировал на территории Украины 172 случая нарушений свободы слова. Для сравнения: в прошлом году за этот же период было зафиксировано 184 случая. Таковы результаты ежемесячного мониторинга Института массовой информации «Барометр свободы слова», опубликованного на сайте института.

В тройку лидеров вошли случаи препятствования журналистской деятельности, ограничение доступа к публичной информации, угрозы и запугивание журналистов.

Наибольшее количество нарушений за 8 месяцев 2017 года было зафиксировано в категории «препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» – 54 (за аналогичный период прошлого года – 71 случай). Как и ранее, эксперты ИМИ фиксируют уменьшение физической агрессии в отношении журналистов в Украине. Категория «избиения и нападения» заняла четвертое место с 18 случаями. В 2016 году за этот же период было зафиксировано 24 случая избиений.

В то же время, с начала года зафиксировано увеличение случаев ограничения доступа к информации и угроз журналистам. В частности, эксперты ИМИ зафиксировали 23 случая ограничения доступа к информации (эта категория заняла второе место). За тот же период прошлого года было зафиксировано 18 таких случаев.

В этом году угрозы заняли третье место – 21 случай (за аналогичный период прошлого года угрозы были на втором месте с 32 случаями). Кроме того, отрицательной тенденцией является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов: с начала года зафиксировано 11 случаев, по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 3 таких случая.

В пятерке регионов, где зафиксировано наибольшее количество нарушений в этом году: Киев с областью (38 случаев), Николаевская область (17 случаев), Волынская область (15 случаев), Полтавская область (12 случаев) и Одесская область (11 случаев).

Основными агрессорами и нарушителями прав журналистов стали:

частные лица – 95;

местные власти – 27;

правоохранители с силовиками – 14.

В ОРДЛО зафиксировано 2 случая с начала года (три в прошлом), в Крыму – 8 (29 в прошлом году).

В Донецкой области случаи с нарушением свободы слова регистрировались 8 раз, в Луганской – 1 раз.