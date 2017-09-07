На Луганщине на железной дороге дети нашли гранату (Фото). Главная

В Луганской области дети обнаружили боеприпас. Они сказали об этом мужчине, который тут же набрал «102» и рассказал полицейским о смертельной находке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Граната Ф-1 со взрывателем лежала возле железнодорожных путей недалеко от пешеходного перехода в Рубежном. Сразу же на время проведения следственных действий было приостановлено движение поездов», – отметили в полиции.

Граната была изъята для дальнейшего направления на взрыво-техническую экспертизу. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления. Материалы уголовного производства будут направлены для дальнейшего проведения следствия в СБУ.

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