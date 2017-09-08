Первоклассницу-преселенку из Донецка выгнали из школы в Ужгороде за отказ родителей сдать 100 долл. на нужды класса (Фото). Новости

Девочку из семьи переселенцев Донбасса, проживающих в Ужгороде, выгнали из школы из-за отказа родителей сдать 2 тыс. 500 грн на нужды класса. А семья подверглась оскорблениям за донецкую прописку и за русский язык. Об этом на своей странице, а также в видеозаписи сообщает блогер «pauluskp».

По информации блогера, семья приехала из Донецка в Ужгород в 2014 году. Проблемы начались, когда дочь главы семьи приняли в первый класс государственной школы НВК «Престиж». В школе от отца девочки требовали 2 тыс. 500 грн (100 долл.) на ремонт и мебель – всего 97 тыс. грн с одного класса. Кроме того, нужно было сдать еще 400 грн на канцелярские принадлежности для школьников. Мужчина отказался платить.

Переселенец считает, что по закону, ремонт помещений школы, а также покупка парт и другой мебели должны происходить за счет государственного бюджета.

После чего, мужчине заявили, что его дочь не сможет ходить по купленному другими родителями ковру, садиться на диван, а вместо шкафчика у нее будет крючок. Требовали, чтобы девочку перевели в другую школу. «То есть, 100 баксов – цена толерантности», – считает мужчина.

Затем началась травля.

Во время родительского собрания, в августе этого года, переселенца обвинили в том, что он говорит на «собачьем языке» и имеет донецкую прописку. Затем его пытались выгнать. «Дискриминационные высказывания и оскорбления не прекращались», – сообщает блогер.

Несмотря на то, что отец первоклассницы был с адвокатом Дмитрием Коробко, оскорбления сыпались в адрес обоих. Трое мужчин напали на переселенца и пытались забрать телефон с видеозаписью. «Уважаемый, ты говоришь "псячьим языком"», «Уходите, вы нам не нравитесь», – выкрикивали присутствующие.

После чего, переселенец обратился в полицию, сообщив о нападении и написав заявление. Но к отделу полиции подошли местные жители и продолжили оскорблять дончанина.

Как следует из видеозаписи, группа жителей вела себя достаточно агрессивно. «Какая-то собака пришла к нам из Донецка и парит мозги», «Чего ты сюда приперся?», – продолжали кричать мужчины.

Как сообщил блогер, местная полиция не торопится реагировать на его обращение. «Заявление в полицию написано, но никакой надежды на адекватную и законную реакцию нет. Видимо, считают нормой и поборы, и дискриминацию», – утверждает он.

Фото со страницы блогера pauluskp