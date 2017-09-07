В Славянском районе незаконно проданное здание школы вернули в госсобственность (Фото). Новости

Прокуратура Славянска (Донецкая обл.) вернула в коммунальную собственность здание недостроенной школы в с. Майдан, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как стало известно, в марте 2013 года между Прелесненским сельским советом (Славянский р-н) и физическим лицом – жителем Краматорска (Донецкая обл.) был заключен договор купли-продажи (под разборку на стройматериалы) двухэтажного здания школы, находящейся в с. Майдан. При продаже оценочная стоимость здания площадью почти 1 тыс. кв. м составляла 102 тыс. грн.

Но, как установили работники прокуратуры, новый владелец не только не разобрал приобретенный недострой, но и не выполнил обязательные условия договора – не оформил на него нотариальное удостоверение и государственную регистрацию. А сельский совет, со своей стороны, не проконтролировал выполнение покупателем условий договора.

Местная прокуратура встала на защиту интересов государства и обратилась в суд с иском о возврате в коммунальную собственность недостроенного здания сельской школы. «В июле 2017 года прокуратурой предъявлено исковое заявление в суд о применении последствий ничтожности договора купли-продажи объекта незавершенного строительства», – сказано в сообщении.

Славянский горрайонный суд принял решение удовлетворить в полном объеме иск прокурора и возвратить здание бывшей школы в коммунальную собственность.

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