В Лиманском районе грибник подорвался на растяжке. Новости

В Лиманском районе грибник получил ранения, зацепив растяжку, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Находясь в лесу недалеко от трассы 35-летний житель Лимана получил рваную осколочную рану поясницы. Правоохранители устанавливают тип "сработавшего" устройства и обследуют окрестности места происшествия», – сказано в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям из травмпункта Лиманской городской больницы. Медики сообщили, что предоставили помощь мужчине 1981 года рождения, который поступил с первичным диагнозом: непроникающее осколочное ранение поясничного отдела позвоночника.

Полицейским мужчина рассказал, что ранение получил во время сбора грибов в лесополосе, примерно в полукилометре от поворота на Щурово. Мужчина вспомнил, что задел ногой неизвестный предмет, после чего раздался хлопок и он почувствовал жжение в пояснице.

«Указанный район, где три года назад проходили активные боевые действия между украинскими военными и участниками незаконных вооруженных формирований, обследуется силами Лиманской полиции – в настоящее время опасных предметов не обнаружено», – резюмировали в пресс-службе.