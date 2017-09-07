В плену остаются 69 военных и правоохранителей, 4 добровольца и 71 гражданский, – СБУ. Новости

Среди 144 украинцев, которые находятся в плену на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, 69 человек – это военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Об этом говорится в документах, которые предоставил «112.ua» представитель объединенного центра по координации поиска и освобождения пропавших без вести в зоне проведения АТО (при СБУ) Юрий Кочанов.

Сообщается, что среди 69 военнослужащих, в плену находятся 62 военнослужащих ВСУ, 4 бойца Нацгвардии, 3 сотрудника МВД Украины. Также в плену находятся 4 добровольца.

Кроме этого, среди заложников находится 71 гражданский, в том числе 3 волонтера и 1 журналист.

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