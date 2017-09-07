На Каргилле опять толпы: Такая ситуация на КПП «ДНР» продлится 2 недели. Новости

Сегодня, 7 сентября, на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Александровка» (народное название Каргилл, находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка») продолжает сохраняться напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Проблемы на КПП начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди.

Несмотря на то, что людям обещали пропускать через КПП и после официального закрытия, около 150 машин вынуждены были ночевать в «серой зоне». «Нас оставалось ночевать 150 где-то машин. С 3:20 пошел движняк "умных" (льготники и таксисты, – прим.), и уже 3 ряда перед таможней и доходят до поворота на мост. Аншлаг. Попытка № 2 проехать», – написал очевидец Олег сегодня в 5:16.

Сообщение от него же через 2 часа: «Просто ужас. Стоим». И только в 14:10 Олег отписался: «Ураааа! Я подъехал к таможне Каргилл! Проезд занимает 23 часа. Очередь за мостом. Удачи всем».

Иные очевидцы подтверждают:

«Администратор»: «12:30. На Каргилле полная ...опа!!!! За 4 часа продвинулись на 16 машин!!!! Причем очередь и туда, и обратно примерно одинаковая»;

Дмитрий: «13:50. Сегодня ехали, на украинском КПВВ "Марьинка"– никого, а на Каргилле – звиздец. Проверяют всех по компьютеру, неразбериха полная. Причем это уже второй день такое, по 6 часов люди стоят... Ехали в Донецк»;

Ирена: «13:55. Украинский блокпост со стороны Курахово на машине пройден за 30 минут, на блокпосту ДНР – очередь огроменная(( Впереди стоящие говорят, что стоят с 9:00. Вроде ввели как на Еленовке(((( Вчера, опять же со слов впереди стоящих, ночевало около 100 машин в "серой зоне". Прям засада какая-то!!!!! Автобусы более-менее двигаются, гораздо быстрее сейчас пешком((».

Люди также отмечают, что даже по льготной очереди удается проехать не менее, чем за 6 часов. «Каргилл по льготной очереди с 6:00 только проехали», – отписалась около 12:30 Марина.

Ситуация с пересечением линии разграничения продолжает возмущать жителей. Особенно – проезд за взятки, и что на претензии по ситуации «таможенники ДНР» отвечают пристальным досмотром:

Игорь: «Это только начало. Чтобы не ездили бесплатно по шесть раз в неделю»;

Анастасия: «Ну, значит тут теперь будет, как и везде((( За деньги проезжать будут все желающие(((»;

Татьяна: «Не будет, а уже есть. Вчера ехали, так полным ходом торговля шла – все перевозчики в первых рядах, а мы простояли на Донецк 12 часов. А на наши претензии, почему они пропускают без очереди, так начали сразу проводить доскональный осмотр машины и на все наши возмущения грозились оформить на 15 суток. Выделите мы их оскорбили»;

Максим: «Да на**ать и тем, и другим на обычных людей. Какой дебил решил установить такой контроль и не поставить компьютеры? Это или ядерная сволочь или диверсант. Расстрелять по законам военного времени!»;

Иван: «Складывается впечатление, что вояки с обеих сторон воюют с населением. Никто никого не защищает и никто никого не освобождает, а просто идет зарабатывания бабла любыми способами. Конечно, ни одной из сторон (по крайней мере, воякам) не выгодно прекращение этой бестолковой войны»;

Виолетта: «Люди дают деньги, когда их вынуждают это сделать подобными ситуациями, а не по доброй воле».

Также люди возмущены, что в «ДНР» никто не дает официальной информации о причинах происходящего, и интересуются когда все это закончится. «Информацию не нашел, ни в ДАН (центральный интернет-ресурс "ДНР", – прим.), ни в других новостях, ни на официальных сайтах ведомств... Мне жаль, самому хотелось бы узнать – люди то жалуются, должна быть реакция», – делится администратор одного из соцсообществ.

Но Анжелика смогла дозвониться на «горячую линию главы ДНР»: «Звонила на горячую линию Захарченко, сказали, что вчера установили программу, как и на других постах. В течение 14 дней добавят сотрудников и компьютеры!!! Рекомендовали ехать через другие б/п в ближайшие 2 недели».

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