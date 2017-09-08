Волынец пообещал забастовки шахтеров. Новости

В Министерстве энергетики и угольной промышленности намерены реформировать угольную отрасль и создать госпредприятие «Национальная угольная компания». Профсоюз горняков выступил против предлагаемой министерством концепции реформирования, поскольку, по мнению его представителей, это не исправит ситуации. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в Facebook.

«В Минэнергоугля я принял участие в совещании, во исполнение протокольного решения заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам урегулирования кризисных явлений в угольной промышленности, о проведении обсуждений Плана мероприятий по реализации Концепции реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года, а также о создании государственного предприятия "Национальная угольная компания"», – рассказал Волынец.

В совещании, по его словам, также приняли участие заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, директор департамента угольно-промышленного комплекса Александр Владыченко, заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Наталья Левицкая, председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов, а также заместитель председателя Совета объединения организаций работодателей Анатолий Татаринов.

Во время совещания профсоюз выразил возражения по реформированию угольной отрасли и созданию Национальной угольной компании без надлежащего финансирования.

«Независимый профсоюз горняков Украины не может согласиться на такое реформирование, если нет никаких гарантий развития отрасли, а также на присутствие "смотрящих", которые по-прежнему остаются в отрасли, которые разворовывают ее. Когда нам не подается информация о шахтах, которые будут ликвидированы в результате таких реформ, и будут ли создаваться новые рабочие места взамен ликвидируемых шахт. Мы еще раз акцентировали внимание на том, что угольные шахты ограблены до ручки», – сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины.

«Наш вывод, что при таком безответственном отношении власти и Минэнергоугля к угольной отрасли, а также при закупке энергетического угля за рубежом по цене, которая почти вдвое выше, чем на украинский уголь, – неизбежны забастовки шахтеров», – добавил он.

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