В Луганск не «доплыло» 400 кг сыра (Фото). Новости

В Луганской области бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» совместно с сотрудниками подразделения «Фантом» Государственной фискальной службы Украины на незаконной челночной переправе через реку Северский Донец между селами Лопаскино и Трехизбенка задержали женщину. Об этом сообщается сегодня, 7 сентября.
Жительница Трехизбенки на автомобиле «ВАЗ-2121» пыталась переправить во временно неподконтрольный украинской власти поселок Славяносербск 400 кг твердого сыра торговой марки «Комо» ориентировочной стоимостью 32 тыс. грн. В дальнейшем товар предназначался для реализации на рынке в Луганске.
В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции».
По информации отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области и Государственной фискальной службы в Луганской области
Читайте также:
- Особенности национальной контрабанды в зоне АТО
- Контрабанда из Украины в «ЛНР»: Что и как переправляют (Фото)
- На неподконтрольную Луганщину не доехали гаджеты на 210 тыс. грн
- В «ЛНР» задержали контрабанду из России
- В «ЛНР» не доехали 770 кг мака и 500 кг сыра (Фото)
- В «ЛНР» не «доплыло» 250 кг вяленой рыбы (Фото)
- «Фантомовцы» не пропустили в «ЛНР» страусов (Фото)
- На Луганщине задержали «сырных гурманов» (Видео)
- На неподконтрольный Донбасс везли бензобак меда (Фото)
- В «ДНР» не довезли 40 литров спирта
- В «ДНР» не доехали часы и автозапчасти на сумму 30 тыс. грн (Фото)
- СБУ задержала партию контрафактных сигарет из «ДНР» на 1,5 млн грн (Фото)
Комментарии