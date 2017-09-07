В Луганск не «доплыло» 400 кг сыра (Фото). Новости

В Луганской области бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» совместно с сотрудниками подразделения «Фантом» Государственной фискальной службы Украины на незаконной челночной переправе через реку Северский Донец между селами Лопаскино и Трехизбенка задержали женщину. Об этом сообщается сегодня, 7 сентября.

Жительница Трехизбенки на автомобиле «ВАЗ-2121» пыталась переправить во временно неподконтрольный украинской власти поселок Славяносербск 400 кг твердого сыра торговой марки «Комо» ориентировочной стоимостью 32 тыс. грн. В дальнейшем товар предназначался для реализации на рынке в Луганске.

Фото: отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области Фото: пресс-служба ГФС в Луганской области Фото: отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области Фото: пресс-служба ГФС в Луганской области Фото: пресс-служба ГФС в Луганской области Фото: отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции».

По информации отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области и Государственной фискальной службы в Луганской области

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