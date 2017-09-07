Австрийский фонд «4 лапы» работает в Мариуполе. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) занялись проблемой бездомных животных. Для начала специалисты коммунального предприятия «Счастливые животные» и международной платформы Animal-ID попытались их посчитать. Цифра только по бездомным собакам перевалила за 3 тысячи. Для того, чтобы научиться как-то регулировать рост этой цифры, пригласили мобильную бригаду австрийского фонда «4 лапы».

«В Мариуполь мы приехали для проведения проекта по помощи бездомным животным, а именно это стерилизация, вакцинация от бешенства, и проведение других необходимых манипуляций», – рассказала администратор команды «4 лапы Украина» Елена Выхристюк.

В арсенале бригады из 6 человек мобильная операционная и автомобиль для отлова животных. «Это наша мобильная операционная. Все необходимое, все стерильное. Для каждой собаки персональный комплект перчаток, покрытий. Все, что контактирует с животным – все стерильное», – объяснила ветеринарный врач команды «4 лапы Украина» Екатерина Луцкевич.

В плане за день простерилизовать и привить 15 бездомных собак. В один из дней отловили 3 десятка животных. Ветеринары рассказали, швы накладывают рассасывающейся ниткой. И после двухдневной реабилитации, животных выпускают в те места, где они были отловлены. «По мнению нашей организации, это является наиболее гуманным способом регуляции численности животных бездомных. Он себя хорошо зарекомендовал на примере стран, с которыми мы сотрудничаем и в которых реализуется такой же проект. Ведется постоянная статистика, которая указывает на существенное уменьшение количества бродячих животных на улице», – сказала Екатерина Луцкевич.

«Они не будут размножаться после стерилизации, они не будут такие агрессивные. Они будут просто защищать свою территорию и не пустят на это место уже нестерилизованных собак, чужаков», – добавил директор МКП «Счастливые животные» Анатолий Бахеркин.

Отличить животное, которое прошло стерилизацию достаточно просто – всем, кому будут проведены манипуляции, на ухо повесят голубую бирку. На ней – персональный номер в базе, который означает, что животное не может производить потомство и привито от бешенства.

В Мариуполе бригада фонда «4 лапы» будет работать 3 недели.

Источник: ТРКК «Сигма»

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