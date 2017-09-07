На Луганщине мужчине оторвало ноги и руку при попытке разобрать боеприпас (Фото). Новости

В селе Дмитровка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) во время разборки боеприпаса пострадал местный житель. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области.

В полицию поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализирован мужчина с телесными повреждениями в виде: «травматическое повреждение глазных яблок, многочисленные колото-резаные раны лица, травматическая ампутация верхней левой конечности по среднюю треть предплечья, травматическая ампутация 3, 4 пальцев правой руки, травматическая ампутация нижних конечностей по нижнюю треть голени и многочисленные осколочные ранения туловища».

Сотрудниками полиции установлено, что 38-летний хозяин дома по ул. Мира на своем дворе пытался разобрать боеприпас, который взорвался у него в руках.

Во время осмотра места происшествия полицией было обнаружены еще взрывоопасные предметы, которые владелец хранил по месту своего проживания: 2 части гранаты ПГ-7Л, часть гранаты ОГ-9М, 2 взрывателя РГН-2Н, выстрел ГП-25П, выстрел реактивной гранаты РПГ-26.

Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области

По заключению специалистов-взрывотехников, обнаруженные взрывоопасные предметы относятся к категории крайне опасных и запрещенных к транспортировке. На основании этого, их обезвреживание запланировано на определенное время. В настоящее время место происшествия охраняется сотрудниками Новоайдарского отдела полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и 263 (Незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Читайте также: