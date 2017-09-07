В Волновахе полиция задержала пьяного водителя школьного автобуса (Фото). Новости

С начала этого года на Донетчине в дорожно-транспортных происшествиях с участием нетрезвых водителей, погибли 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, на одной из улиц Волновахи правоохранители остановили пассажирский транспорт, которым управлял пьяный водитель. Оказалось, что 54-летний мужчина работает на школьном автобусе. К счастью, детей в транспорте в этот момент не было. Нарушитель катался с такими же нетрезвыми товарищами. Практически неуправляемый автобус представлял угрозу для жизни окружающих.

Мужчина уверял, что сначала развез детей, и только потом употреблял спиртные напитки со своими знакомыми, после чего поехал с ними кататься. Нарушитель с трудом разговаривал, однако стремился избежать ответственности. «Отпусти меня, с кем не бывает...», – произнес мужчина, обращаясь к полицейскому.

Как отмечается в сообщении, только за 8 месяцев в Донецкой области с участием водителей в состоянии опьянения было совершено 64 ДТП, из них 11 – со смертельным исходом.

Так, летом на трассе Мариуполь-Урзуф пьяный водитель «Мерседеса» на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль. После лобового столкновения водитель «Мерседеса» и пассажир, находившийся в автомобиле, погибли на месте. Другие участники дорожного движения получил тяжелые травмы. В полиции отметили, что погибший водитель уже не впервые садился за руль пьяным, за что привлекался к ответственности.

По информации правоохранителей, ежедневно работники полиции Донетчины останавливают на дорогах более 20 нетрезвых водителей. С начала года их количество превысило 4,4 тыс. человек.

В Бахмуте только за один день остановили и привлекли к ответственности 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметил начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения Главного управления Нацполиции в Донецкой области Александр Вит, санкция ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» предусматривает штраф в размере 10 тыс. 200 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Если водитель в этом же году снова садится за руль в нетрезвом состоянии, штраф увеличивается до 20 тыс. 400 грн, а также нарушитель лишается права управлять автомобилем уже на 2 года.

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